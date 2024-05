Gobernadores de provincias argentinas contra el Pacto de Mayo

el presidente Javier Gerardo Milei ha recurrido a los gobernadores de las provincias como aliados para impulsar la aprobación de leyes en el Congreso, donde La Libertad Avanza no tiene fuerza. Sin embargo, esta alianza está en crisis

Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que conforman el núcleo de la oposición, tampoco apoyan el Pacto de Mayo

Desde sus primeros días en el gobierno,Es que el mandatario argentino convoca ahora a los gobernadores para que firmen el Pacto de Mayo, el 25 de mayo en Córdoba, pero el destino del Pacto está en duda. Por esa razón, en 24 horas hubo contradicciones entre el propio presidente y su vocero, entre otros.En ese marco, muchos funcionarios han expresado su descontento con el Gobierno y se oponen a la propuesta legislativa.La Ley de Bases es un proyecto de “ley ómnibus”, presentado por el gobierno de Milei, que plantea la radical reorganización administrativa, económica, financiera, laboral, fiscal, y social.La ley cambiará la vida de la sociedad, especialmente de los sectores más desfavorecidos, al dar a las clases acomodadas privilegios adicionales, como la reducción del piso al impuesto de los bienes personales, algunas exenciones impositivas, o la facilidad para adquirir créditos.Anteriormente, Milei no consiguió aprobar en diputados el paquete de reformas propuesto por su gobierno. Si fue aprobado en general, pero algunas cláusulas relativas a la concesión de poderes especiales al ejecutivo fueron rechazadas en la votación en particular. A partir de este revés, y en miras de que la Ley iba a carecer de artículos que le gobierno libertario consideraba esenciales, terminó retirando el proyecto.El Pacto de Mayo es una cumbre propuesta por Milei a la cabeza, en la que se convoca a los gobernadores, a expresidentes, miembros del Estado Mayor Conjunto, la cúpula de Iglesia Católica, representantes de otros credos y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se supo que se cursarán invitaciones a veteranos de la guerra de Malvinas, presidentes de los partidos y los bloques que hayan apoyado la Ley Bases. Es una especie de tregua. El presidente llama a los líderes provinciales que se firme un documento de diez puntos.El Pacto es una continuación de las políticas propuestas que conforman el espíritu de la Ley de Bases. Los principios presentados en el Pacto de Mayo incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del gasto público en torno al 25% del PIB, la apertura del comercio internacional, la redistribución de los ingresos entre los presupuestos federal y regionales, la explotación de los recursos naturales, una reforma del sistema previsional y reformas política, fiscal y laboral.. El político libertario aboga por una intervención mínima del Estado en la economía, por la dolarización, la liquidación del Banco Central, y por la privatización de gran parte las empresas estatales. No obstante, no todos los gobernadores apoyan sus ideas.El gobernador de La Rioja,, cree que las políticas de Milei son peligrosas para el pueblo argentino: “No le voy a dar la bala de plata a Milei para que le pegue un tiro al pueblo argentino. No puedo colaborar y no quiero ser parte de eso”. Además, el Gobernador calificó la política del presidente como “una posición rastrera” en las relaciones con los Estados Unidos, y expresó sus recelos ante la concesión de poderes extraordinarios al Jefe de Estado, ya que no se sabe cómo podría utilizarlos.Quintela afirmó que era humillante estar presente en la firma del Pacto de Mayo: “Es una convocatoria a la firma de una imposición del presidente. No estamos de acuerdo. Sería humillante para mí ir ahí. Tiene una actitud provocativa, altanera, te insulta, te agravia públicamente, te descalifica a vos, a tu familia, a tu gente. Uno representa a los ciudadanos. Quedaría muy mal que nuestro gobernador se rodeara de este hombre”.Previamente, el mandatario de Santa Cruz,, aseguró que “la mayoría de los gobernadores de la Patagonia no están de acuerdo con las medidas del Gobierno”. En esta línea, advirtió que “si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.El santacruceño se pregunta por qué se implementan “medidas que los perjudican”: “Yo me consideraba un aliado del Gobierno durante los primeros dos meses, pero después noté que somos los más perjudicados. No importa el diálogo y las ganas de consensuar, acá hay decisiones unilaterales que están perjudicando a gran parte del país y a la mayoría de las provincias. Se habla de federalismo, pero las provincias aportan, la Nación recibe esos aportes y nosotros no recibimos nada”.Milei ha convocado a representantes del Gobierno a la firma del Pacto de Mayo, pero parece que no todos acudirán. Los gobernadores provinciales no están de acuerdo con los recortes presupuestarios ya que consideran que empobrecerá aún más a las regiones más postergadas. Las familias con bajos ingresos, los enfermos graves, los jubilados... todos ellos se encontrarán sin sustento del Estado. El presidente argentino no sólo tiene dificultades de conectar con su pueblo, sino que también va perdiendo gradualmente el contacto con las autoridades del país.Por el momento, la aplicación del Pacto de Mayo está en entredicho. El 25 de mayo conoceremos la suerte que correrá el proyecto de ley.