Con Posse, el Gobierno echó al titular de la AFI y crece la versión de espionaje interno

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia,, presentó su renuncia, tras la salida del Jefe de Gabinete de Ministros , Nicolás Posse, del gobierno nacional y crecen las versiones sobre un posible espionaje interno.Sívori, un abogado que trabajó en los equipos del PRO, fue designado mediante los decretos 22 y 24 publicados el 12 de diciembre en el Boletín Oficial con la firma de Milei y el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, que reglamentaron el procedimiento de normalización de la ex-SIDE por un plazo de dos años o “hasta que cesen los motivos” de esta medida. Y le dio al nuevo titular amplios poderes.Lo cierto es que Sícomo es habitual, jamás tuvo reuniones ni una relación con Milei. Con la creciente posibilidad de que el ahora ex jefe de Gabinete abandonara su cargo se descontaba el jefe de los espías seguiría sus pasos.Según consignó La Política Onlineno solo por investigaciones a miembros del equipo del gobierno como la ministra Sandra Petovello, sinoSegún informaron fuentes de Macri a LPO,. Mientras que en el equipo de Massa afirman que detectaron tareas de inteligencia sobre las oficinas que el ex candidato presidencial tiene sobre Avenida Libertador, en el barrio porteño de Retiro. Y una presunción similar tienen en el Instituto Patria sobre Cristina Kirchner.Además,. El control de los fondos reservados de la AFI que se usarían para financiar los trolls y otros voceros oficiales del gobierno, no fue un tema menor en esta pelea que junto a Posse terminó dejando afuera al jefe de los espías.Caputo habría empezado a controlar la AFI y, junto a Karina Milei, estaban molestos por el freno que les puso Posse en el manejo de los enormes recursos de todas las empresas públicas cuya administración concentró en Mauricio González Botto, que en el gobierno descuentan que también será invitado a dejar el cargo.Al ser un hombre que sabe mucho,"Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el Presidente Milei", sostuvieron en el comunicado oficial.