"Se quedan con un partido chiquito": el mensaje del bando de Bullrich a Macri tras el quiebre del PRO

Tras el quiebre del PRO que se produjo en la reunión en que el partido buscaba definir sus autoridades y que terminó excluyendo a Patricia Bullrich de la presidencia de la asamblea y colocando allí al candidato del macrismo, Martín Yeza, en el sector de la ministra de Seguridad salieron con los tapones de punta.La reunión en la que Yeza resultó ungido como presidebte de la asamblea del partido terminó sin los referentes de Bullrich, quienes se levantaron y abandonaron el lugar. "Se quedan con un partido chiquito, el de los perdedores", chicanearon.El diputado nacional y número dos de la ministra, Damián Arabia, remarcó que "la presidenta de la asamblea, Nidia Moidano, proclamó, en función del acuerdo, la presidencia de Bullrich pero es anecdótico, no es una cuestión de cargos"."Que hagan lo que quieran, no importa. Nosotros estamos concentrados en el cambio profundo que está llevando adelante el presidente Javier Milei y cómo vamos a acompañarlo. Los 37 diputados nacionales hemos votado con el Gobierno, vamos a seguir acompañando al Gobierno y lo importante es eso, no los cargos", subrayó Arabia, ratificando que lo central es el apoyo ciego a Javier Milei.En ese punto, el legislador fue durísimo, de forma implícita, contra el ex presidente: "Algunos vivos quieren aprovecharse, y en una lógica de incumplir acuerdos, donde teníamos una acuerdo de unidad que era que Mauricio Macri presidía el consejo y Patricia Bullrich la asamblea, como una cosa ocurre antes y otra después, algunos quieren incumplir"."Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad de la Nación, está ocupada en las cosas importantes de los argentinos, yo soy diputado nacional, hemos llevado adelante una cantidad de proyectos de ley y una cantidad de elementos para que al Gobierno le pueda ir bien. A los argentinos les preocupa que al Gobierno le pueda ir bien. El PRO ha estado con el cambio y seguirá estando con el cambio", dijo.Por su parte, quien fue más duro fue el dirigente bullrichista tucumano Pablo Walter: "Nosotros vinimos a agradecer a los militantes que vinieron de todo el país a acompañar para que se cumpla la palabra, una palabra que lamentablemente como nos sorprendió hoy a todos, incumplieron, donde nosotros habíamos comprometido el apoyo a Mauricio Macri para presidir el consejo y ellos el apoyo a Patricia para presidir la asamblea"."Se quedan con un partido chiquito, el de los amigos, el de los perdedores. No se rompe el PRO, porque nosotros desde el PRO vamos a trabajar para cumplir el compromiso que asumimos con la gente, que asumió Patricia después del balotaje. Vamos a acompañar al gobierno de Milei desde una organización PRO fuerte y no que esté especulando como hacen algunos, que si les dan el cargo apoyan y si no, no", cerró, y agregó que "son los mismos que el año pasado quisieron ir a una interna absolutamente sin sentido y perdieron por paliza".