Vuelve Susana a la TV: de el que mata tiene que morir al hay que enseñarle a los del norte a tener gallinas, sus frases más polémicas

LAS 1O DEFINICIONES POLÍTICAS MÁS POLÉMICAS DE SUSANA GIMÉNEZ

De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK seria como traicionar mis principios y mis ideas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) August 30, 2017

Después de 5 años,a las 22 horas para darle comienzo a un nuevo ciclo de su histórico programa por la pantalla de Telefe. En la previa, la diva de la televisión brindó varias definiciones, ratificó su apoyo al presidentey hasta opinó sobre la causa contrapor violencia de género, pero no está demás recordar las frases más polémicas que lanzó sobre la política local y, por eso,realizó un repaso.La conductora iba a regresar a la pantalla el pasado domingo 15 de septiembre, pero cambió la fecha tras una llamada de Karina Milei porqueante el Congreso de la Nación ese domingo en el prime time de la televisión, que no lo ayudó mucho porque su Cadena Nacional finalmente tuvo un rating bajísimo.1. “El que mata tiene que morir” (2009)”, lanzó Susana en 2009 tras la muerte de su florista, Gustavo Lanzavecchia. La conductora volvió a reafirmar su célebre frase en 2023: “El que mata tiene que morir.Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así. Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ay, no señor, por favor. Eso es lo que se oye y eso me aterra”, manifestó el año pasado en declaraciones a LN+.2. "¿Por qué le tienen tanto miedo a la represión?" (2011)En diálogo con Radio Mitre, Susana consideró que "lo primero con lo que tienen que terminar es con la inseguridad”. “La inseguridad es igual a paco, a falopa, a horror. Eso lo saben todos y hay que terminar como sea, como sea. Y los piquetes también como sea”, lanzó y ante la consulta de si ese “como sea” significaba la conductora le respondió a Ernesto Tenembaun: "3. "De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK”Reconocida anti kirchnerista, Susana tuiteó en 2017 que no iba a recibir a Cristina Fernández de Kirchner en su programa. "", había posteado en su cuenta de X (antes Twitter).4. “Hay que enseñarle a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero” (2020)A la salida de un evento en Uruguay, ya exiliada de la Argentina gobernada en ese entonces por Alberto Fernández, Susana Giménez pidió en declaraciones a la prensa: “Que se arregle todo de una vez. Que se deje de hablar de la pobreza y,Nosotros fuimos siempre el granero del mundo yQué sé yo, cosas...”.5. "Mirá si te escucha la AFIP, por suerte ya me hice uruguaya" (2021)En el marco del América Business Forum, Susana Giménez hizo polémicas declaraciones sobre los impuestos en la Argentina al hablar de su vida empresarial. "Tengo que tomar decisiones desde que me levanto, y sola. Algunas son pavadas de la casa, y otras son de trabajos o negocios, y eso a veces me pesa". Y cuando el conductor señaló que es "la mujer más acaudalada del mundo del entretenimiento de ambos lados del Río de la Plata", la conductora lanzó: "".6. “A pesar de que en el '55 hubo una Revolución que lo sacó a Perón, se vivía bien” (2020)En declaraciones a América TV, Susana Giménez habló de la inseguridad y de las diferencias con su infancia durante la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Juan Domingo Perón. "Igual se vivía bien. Después, no tenía ni custodia, ni chofer. Iba al teatro, volvía a las tres de la mañana de trabajar y no tenía miedo de nada, nunca", defendió la conductora.7. "No voy a volver a vivir en Argenzuela" (2021)Cuando asumió Alberto Fernández, Susana decidió instalarse en La Mary, su mansión de Punta del Este, desde ahí en diálogo con Radio Rivadavia habló de la situación de Argentina y sostuvo: "". Y explicó que consideraba que Argentina se estaba convirtiendo en Venezuela porque "la gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así".8. "Lamento que él haya abierto el Ministerio de la Mujer, una vergüenza, un mamarracho" (2024)En la previa al comienzo de su programa, Susana brindó declaraciones a La Nación y se refirió a la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género: “. Es increíble, en otros países miran con los ojos abiertos, no pueden creer que un presidente le pegue a la mujer, es una locura”. “Lamento que él haya abierto el Ministerio de la Mujer, con mil empleados, mientras las mujeres se morían todos los días y nadie se acercaba para ayudarlas., consideró la diva.9. "En la fila de atrás, pegados, estaban Massera, Agosti y Videla" (2024)Este año en la previa a un partido de la Copa América, Susana recordó que el primer mundial que vio en vivo fue el de Argentina 1978 junto a su entonces pareja, el boxeador Carlos Monzón. “Yo dije ‘Hola, ¿qué tal? Buenas tardes’ y no me contestó ninguno de los tres. Estaban serios, con la boca apretada y no nos dieron bola”, recordó la diva de la televisión.10. "El ajuste también llegó a la televisión y todos nos damos cuenta de eso" (2024)A pesar de ser una gran defensora del presidente, en la previa a su programa la diva habló con Teleshow de la situación de la televisión argentina y admitió que “la tele está pasando un momento medio pobretón". "No hay presupuesto para hacer cosas. No hay ficción, que es algo que se necesita, y los números son bajos. Hay problemas económicos en todos lados.Hay muchísimos actores sin trabajo y también mucha gente que está muy sola y que necesita estar acompañada por la tele, que es un entretenimiento fabuloso", consideró.Sin embargo, respaldó al Presidente libertario. “El tema es que nosotros no estábamos muy acostumbrados a eso. Nunca cumplían lo que decían. Él dijo que el ajuste grande iba a ser este año en el mes de agosto. Pasó. Yo de política no entiendo. Sé que la gente la está pasando mal y es lógico después de lo que nos dejaron, después de lo que hicieron, después de pagar sueldos, sobresueldos y coimas a millones de personas. Y sí, ahora tenemos que estar así”, consideró.UNA ANÉCDOTA INSÓLITA CON SU GRAN AMIGO, CARLOS SAÚL MENEMNo es ningún secreto que Susana y Menem tuvieron una gran relación de amistad. En 2006 la diva recordó una situación insólita que vivió en la que recibió un consejo del quien ese momento era Presidente tras"Yo estaba muy preocupada por ese tema, no sabía qué hacer, lo compré de buena fe a un directivo de Celulosa que también lo compró de buena fe y me pasó lo que pasó", aseguró.Y recordó: "Estaba desesperada, y una vez después de terminar el programalo que me pasaba que ni siquiera tenía tarjeta verde, entoncesA los tres días lo tuve que ir a buscar".