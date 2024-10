18.10.2024 / PERONISMO

Cristina y sus cuestionamientos a "los Poncio Pilatos y los Judas de la política"

La ex presidenta habría expresado su descontento con el gobernador Axel Kicillof durante una reunión con sindicalistas y dirigentes políticos en la sede de Smata. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, habría dicho.