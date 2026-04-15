Frossi, el único argentino en la lista de 100 personalidades mas influyentes que incomoda a las potencias y se mete en el tablero global nuclear

El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, fue incluido por la revista Time en la lista de las 100 personalidades más influyentes de 2026, en un reconocimiento que lo posiciona como el único argentino destacado este año.La publicación lo ubicó dentro de la categoría de líderes políticos globales y puso el foco en su intervención en los principales conflictos internacionales. En particular, resaltó su rol en la guerra entre Rusia y Ucrania, así como en la creciente tensión en Medio Oriente en torno al programa nuclear de Irán.Uno de los puntos centrales que destacó la revista fue la misión encabezada por el organismo en la planta nuclear de Zaporizhzhia, en territorio ucraniano ocupado por fuerzas rusas. Allí, el equipo de la OIEA logró inspeccionar el estado del reactor en plena zona de conflicto, en una intervención inédita que expuso los riesgos nucleares en medio de la guerra.Ese despliegue no solo marcó un antecedente en la presencia de organismos internacionales en escenarios bélicos activos, sino que también ubicó a Grossi como una figura de intermediación en un contexto atravesado por las tensiones entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.El reconocimiento de Time vuelve a poner en escena a un argentino en la agenda global, aunque en un terreno donde la disputa por el poder y la seguridad nuclear define equilibrios geopolíticos cada vez más inestables.