Bullrich apuntó contra Macri: "Puso al partido en la oposición y el PRO tiene que estar en el oficialismo"

A pesar de que el presidente Javier Milei no cerró la puerta para una eventual alianza con el PRO de cara a las legislativas, la ministra de Seguridad,continúa descontenta con Mauricio Macri y a quien acusa de haber puesto al partido amarillo "en la oposición".Durante el brindis de fin de año con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Bullrich cuestionó a Macri por la posición del PRO. "", marcó.En tanto, con respecto a las visiones de diferentes integrantes del espacio amarillo sobre el Gobierno de Javier Milei,No es la primera vez que la ministra de Milei apunta contra el líder amarillo. Los cuestionamientos de la ministra de Seguridad al titular del PRO se produjeron después de que el 12 de diciembre también lo criticara en una cena de fin de año de la agrupación política Apertura Republicana. "Ahora no me frena nadie", advirtió en aquel entonces.“Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!”, exclamó quien también fue titular de la cartera de Seguridad en la gestión macrista, entre 2015 y 2019.