El Campo pidió medidas urgentes al Gobierno y advirtió que lo peor está por venir"

El referente de la Federación Agraria de Córdoba, Agustín Pizzichini, lanzó este martes un duro pronosticó para 2025 al asegurar que "lo peor está por venir". Sus expresiones ocurren luego del comunicado lanzado por la Mesa de Enlace de su provincia donde le reclamaron al Gobierno medidas urgentes y la eliminación de las retenciones. “Pedimos que bajen algunos puntos las retenciones y un programa que nos incluya. Hay luces que alertan y por eso transmitimos lo que nos dicen los productores”, señaló Pizzichini en un primer momento por Radio 10.Luego en el mismo sentido analizó que "nos dejan siempre para lo último por eso nosotros advertimos que no es que uno esté pidiendo algo imposible, queremos que el productor tenga rentabilidad”. Acerca de la situación del país, el integrante de la Federación Agraria señaló que no considera que haya pasado “lo peor”: “Lo peor está por venir. Si los números no dan para el campo, habrá una protesta. No importa quién sea presidente”.“El sector agropecuario lleva más de 20 años soportando un estado de ineficiencia, con gastos insostenibles y una presión fiscal incompatible con la producción. A esto se suma la coyuntura climática y de mercados internacionales adversa, que ha puesto de manifiesto el tremendo daño que producen las retenciones: un impuesto distorsivo y discriminatorio que, por su magnitud y persistencia, está asfixiando al sector.A esto se le suma la coyuntura climática y de mercados internacionales adversa, que ha puesto de manifiesto el tremendo daño que producen las retenciones: un impuesto distorsivo y discriminatorio que, por su magnitud y persistencia, está asfixiando al sector.La prolongación de este impuesto pone en grave riesgo la supervivencia de los productores y sus empresas que año tras año apuestan por el futuro de la Argentina, invirtiendo al límite de sus posibilidades económicas y financieras. Es imperativo que el Gobierno Nacional revise y tome medidas respecto a las retenciones, ya que estas han sido largamente prometidas y hasta ahora no se han cumplido.Supeditar su revisión a otros logros macroeconómicos es no darse cuenta de que el sector agropecuario es el motor que impulsa al país desde su interior, hacia un sendero de crecimiento sostenible y sano, desde Córdoba hace años que remarcamos este tema.Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba exigimos la revisión inmediata de los derechos de exportación entre tantos otros ítems, antes de que sea demasiado tarde y políticas agropecuarias de largo plazo que enciendan la esperanza de quienes tanto trabajan, invierten y arriesgan cada campaña en Argentina”.