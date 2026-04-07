Julián Álvarez y el ministro Nicolás Kreplak inauguraron un nuevo centro médico en Villa Caraza

El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezaron este martes el acto de apertura del nuevo Centro de Salud Mental en el renovado Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo, ubicado en la calle Marco Avellaneda N° 4860, en Villa Caraza, con el objetivo de brindar una atención de calidad a personas en situación de consumo problemático, con enfoque en mujeres en período de embarazo, puerperio y/o lactancia.“Desde el inicio de nuestra gestión venimos trabajando en una política de salud mental. Cuando el Gobierno Nacional intentó cerrar el Hospital Bonaparte, en Lanús inaugurábamos el Centro Comunitario de Salud Mental para Infancias y Juventudes en Monte Chingolo. Con este nuevo espacio que abrimos hoy en Caraza, nuestros vecinos cuentan con un gran equipo especializado para trabajar sobre las distintas problemáticas con el objetivo de resolverlas y poder garantizarles una mejor calidad de vida”, indicó Álvarez.Por su parte, Krepak sostuvo: “Este es un Centro de Salud que tiene mucha historia, que aborda una problemática central que el Municipio identificó y en la que trabajamos juntos para poder desarrollarla, donde se pone el servicio social, de salud mental, de psiquiatría y el trabajo en general de salud, para poder hacer un abordaje integral de los problemas. Felicitamos al intendente y a todo el equipo de Salud por estas líneas de cuidado en las problemáticas más urgentes que todo el país está viendo, y hay que poner al Estado en función de arreglar esos problemas. Y en Lanús lo están haciendo fuertemente”.Esta apertura se enmarca en la remodelación integral que se llevó a cabo en el CAPS Ramón Carrillo, mediante la renovación completa de tableros, la instalación de luminarias LED y de aires acondicionados; el mejoramiento de las instalaciones sanitarias (sistema de provisión de agua, refacción de baños y cocina); pintura e impermeabilización, entre otras tareas, además del fortalecimiento de cada una de las especialidades que allí se brindan y de la puesta en valor del servicio local de protección de los derechos del niño.El sitio está conformado por profesionales municipales que brindarán una respuesta integral y preventiva a las vecinas y a los vecinos que lo necesiten. Allí se ofrece atención clínica y psicoterapéutica; se hace una evaluación diagnóstica y de situación integral; y hay espacios de atención individual, grupal y familiar. Además se dictan talleres de sensibilización en derechos, género y salud mental; se organizan espacios de apoyo mutuo y redes comunitarias; y funcionan las áreas de vacunación, nutrición, ginecología y pediatría.También participaron de la actividad: la subsecretaria bonaerense de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels; su par de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; la vicejefa de Gabinete local, Paula Romeo; las secretarias de Salud y de Desarrollo Social, Cecilia Ciochi y Eugenia Meana; entre otros representantes de los hospitales Evita, Melo, Narciso López y Oncológico, de la Región Sanitaria VI y del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús.