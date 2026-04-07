"A deslomarse...": el diputado Paulón expuso a Manuel Adorni en pleno Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón irrumpió en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados con una remera que sintetizó, en clave irónica, el clima de creciente cuestionamiento hacia el oficialismo. La prenda apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en polémicas por viajes al exterior y presuntas irregularidades patrimoniales.

El gesto de Paulón se da como una intervención directa en medio del debate legislativo, pero también como una señal del malestar opositor frente a lo que consideran privilegios dentro del gobierno de Javier Milei. En particular, la referencia a “las cuotas” apuntó a la controversia por créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados desde el Banco Nación a dirigentes libertarios.La escena dejó expuesta la tensión creciente en el Congreso, donde las críticas al oficialismo ya no se limitan a los discursos formales, sino que adoptan formas más provocadoras y mediáticas. En ese contexto, la figura de Adorni volvió a quedar en el centro de la polémica, mientras se acumulan cuestionamientos sobre su conducta y su rol dentro de la administración nacional.