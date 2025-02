Milei compartió elogios de Susana Giménez y atacó a María Becerra

No es una novedad que el presidente Javier Milei, pasa gran cantidad de su tiempo en las redes sociales. Esta vez, el mandatario, que muestra sangrar por la herida ante cada crítica que recibe, se mostró afectado por las críticas de María Becerra quien había pedido ayuda para los incendios de la Patagonia, por la falta de acción del Gobierno. Al mismo tiempo, y en contraposición subió a sus redes una serie de elogios de Susana Giménez, quien ya había expresado su simpatía por el libertario.En su necesidad de ser amado, y aceptado, el Presidente y libertario, tras criticar a María Becerra por no ser de su mayor admiración, mostró -también en sus redes- los elogios de la conductora televisiva, Susana Giménez, quien ya había expresado su afinidad con las ideas de La Libertad Avanza.Es que a los ataques constantes contra Lali Espósito, Javier Milei sumó ahora a María Becerra en su lista de enemigos. En las últimas horas, el Presidente atacó a la cantante en sus redes sociales luego de que la artista pidiera que la gente colabore para frenar los incendios en la Patagonia ante la inacción del Gobierno.Durante un show que dio en Neuquén ante medio millón de personas, la cantante pidió donaciones para combatir el fuego. "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria la damos nosotros”, lanzó.Sus declaraciones despertaron la indignación libertaria y tocaron el ego del Presidente, quien -como de costumbre- se volcó a sus redes sociales para criticar a “la nena argentina”. El mandatario compartió una imagen de una histórica escena de Los Simpson, donde un persona abandona la ciudad con valijas llenas de dinero. En este caso, la imagen tiene la cara de Becerra y las valijas dicen “Neuquén”.De esta manera, el Presidente vuelve a atacar directamente a una personalidad pública, mujer, que cuestiona al Gobierno. La artista además había criticado anteriormente al Presidente por sus ataques a Lali Espósito.En febrero del año pasado, Becerra defendió a Lali después de una lluvia de críticas y mensajes violentos en redes sociales impulsados por el propio Presidente. "No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posicionamiento”, escribió entonces."Estos comportamientos solamente no hacen acordar a un capítulo de la historia más oscura de nuestro país... ¿Se acuerdan?. Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que, ojalá, la vida nos cruce en escenario algún día”, añadió.A principios de febrero, Becerra también participó de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista y días atrás, cuestionó el Gobierno por la falta de asistencia en los incendios en el sur del país. En la mira del presidente, siempre mujeres exitosas.