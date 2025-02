"Festejan los especuladores y lo sufre el pueblo": Kicillof apuntó contra Milei por disolver la Secretaría de Vivienda de la Nación

A través de redes sociales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó nuevamente contra el Gobierno de Javier Milei por disolver la Secretaría de Vivienda de la Nación."Parece que a Milei no le alcanzó con paralizar 16 mil obras de viviendas en la provincia de Buenos Aires y ahora disuelve la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Dejar en el camino a millones de argentinos que sueñan con un hogar propio es luchar contra la casta?", advirtió el mandatario bonaerense.Y lanzó: "Pueden intentar disfrazarla con teorías obsoletas y argumentos falsos, pero es la misma receta de ajuste, con los mismos resultados de siempre. Festejan los especuladores y lo sufren el pueblo trabajador y las miles de familias que se quedan sin la posibilidad de acceder a un techo digno."En la Provincia tenemos 8000 viviendas en ejecución con fondos propios y vamos a hacer lo imposible para terminarlas, aunque nos quiten recursos y nos ataquen, porque tener una casa propia no es un negocio, es un derecho", enfatizó Kicillof.El Gobierno disolvió, a través del Decreto 70/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Según explicaron desde el Gobierno, la mayoría de las tareas de la ahora ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente están disueltos o en proceso de disolución.A partir de la disolución de la Secretaría, también ratificaron la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras.