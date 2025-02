Presentaron el dictamen con los avales para la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema

El pliego del juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue presentado este miércoles ante la Comisión de Acuerdo del Senado, con las firmas habilitantes para su tratamiento en el recinto que podría darse la semana próxima. Actualmente, el máximo tribunal tiene sólo tres miembros."Del análisis realizado por esta Comisión sobre las impugnaciones y observaciones, se concluye que las mismas no son conducentes, toda vez que no se aportan fundamentos que demuestren su falta de idoneidad moral, técnica y profesional a la que refieren", indica uno de los fundamentos del dictamen que aprueba en su artículo 1 el pliego de Ariel Lijo.El dictamen cosechó nueve firmas, las necesarias para obtener la mayoría de la comisión. Dieron su aval el jujeño Ezequiel Atauche (LLA) y su compañero de bloque por San Luis, Bartolomé Abdala, los correntinos Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Las Provincias Unidas); la tucumana Beatriz Ávil (Partido por la Justicia Social, aliada del PRO); el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de La Concordia Social, no masista), el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y del peronismo Sergio Uñac y Lucía Corpacci.El pliego de Lijo fue el más objetado en su paso por la audiencia pública que se realizó el pasado 17 de agosto, en el Salón Azul del Congreso. Recibió decenas de cuestionamientos por parte de instituciones satélites del Poder Judicial.El tratamiento del pliego de Lijo fue uno de los temas incluidos en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. Tras este dictamen, el pliego podría ser tratado en la próxima sesión del Senado, donde el Gobierno necesita los dos tercios de los votos de la Cámara alta para la aprobación definitiva de Lijo como miembro de la Corte Suprema.Aún resta saber cuál será el futuro del otro candidato a integrar la Corte Suprema: el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla. Ni siquiera tiene las 9 firmas para llegar al hemiciclo senatorial.Se especula su nombramiento por decreto. García Mansilla es cuestionado fuertemente por su pensamiento conservador, principalmente contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.