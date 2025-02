"Es un delirante": Lali Espósito defendió a María Becerra de los ataques de Milei en redes

Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego.

Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo.

Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento.

CIAO! https://t.co/hFmcoVgx6s — Javier Milei (@JMilei) February 13, 2025

La cruzada del presidente Javier Milei contra algunas de las artistas más populares del país sigue sumando capítulos. En esta ocasión, Lali Espósito -con quien ya había tenido varios cruces- defendió a su amiga María Becerra, la última víctima de los ataques del mandatario por las críticas al manejo oficial de los incendios en El Bolsón.Becerra había instado, durante el recital que brindó en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén este último fin de semana, a realizar donaciones para colaborar con los afectados y apuntó contra la gestión libertaria: "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras. Hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros".Ese comentario generó el enojo de Milei, quien le respondió vía X: "Parece que ‘María BCRA’ no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como ‘Ladri Depósito’ que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento".Acostumbrada a los ataques verbales del Presidente, Lali recogió el guante y -al ser consultada por un notero de El Trece acerca de cómo se había tomado el último ataque mileísta a su colega- señaló: “Es una laburante, una número uno, con récord de gente que la va a ver, una genia”"Es un delirio cómo le respondió a María.pero acá estamos, pero ella es una campeona. Hoy hablé con ella por su cumple. Cuando te pasa algo así, te limitás a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita, evidentemente, decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta", remarcó.Sobre las constantes agresiones cibernéticas del titular de la Casa Rosada, opinó: "Es espantoso,, pero bueno, uno va para adelante con respeto. Yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mi de mis casillas, mi madre me retaría".También se mostró sorprendida por la insistencia con la que Milei la nombra: "Tenía tanto para decir el señor Presidente, están pasando tantas cosas, quees rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante, pero bueno, el tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan"."Yo sé quién soy,y con cosas que son feas, que son violentas, de hecho", agregó.Para finalizar, se lamentó por los ataques y señaló que "es una época en la que se va contra eso, contra, contra formas de mierda de dirigirse al otro". Y agregó: "No es mi forma. Así quiera dar mi opinión sobre algo, siempre será con la mejor".