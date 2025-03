Más deuda: ¿Cuánta guita podría otorgarle el FMI a Argentina?

(R)Un informe reciente del banco suizo UBS estima que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría aprobar un préstamo de hasta US$ 20.000 millones para la Argentina, en el marco de un nuevo programa de financiamiento. De acuerdo con los analistas de UBS, Alejo Czerwonko y Pedro Quintanilla-Dieck, el acuerdo incluiría aproximadamente US$ 8.000 millones en fondos nuevos, mientras que el resto se destinaría a cubrir los pagos de capital e intereses de la deuda que el país debe afrontar durante el mandato de Javier Milei. Además, se anticipa que al menos el 30% de este préstamo estaría disponible en 2025.(r)Este monto supera las expectativas iniciales del mercado local, que especulaba en torno a un acuerdo de aproximadamente US$ 11.000 millones. La posibilidad de obtener un monto mayor podría proporcionar a Argentina una mayor estabilidad financiera y contribuir a fortalecer las reservas internacionales, dos elementos cruciales para la recuperación económica del país. Según el informe, el nuevo programa del FMI estaría diseñado para cubrir los compromisos de pagos de capital e intereses que Argentina debe hacer hasta 2028, con un estimado de US$ 12.000 millones en pagos de capital y US$ 9.000 millones en intereses durante ese período.El programa también incluiría fondos para la cancelación parcial de la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central, respaldada por las Letras Intransferibles. El presidente Javier Milei explicó que, aunque el acreedor cambiaría, la “deuda bruta” del Tesoro no aumentaría. Si bien los detalles completos del acuerdo aún no han sido divulgados, se espera que el FMI imponga ciertas condiciones, como la discrecionalidad en el uso de los fondos y la continuidad de la estrategia cambiaria definida por el equipo económico del Gobierno.