El reposteo de Colapinto ante la indiferencia de Javier Milei por las inundaciones en Bahía Blanca

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto se sumó al reclamo hacia Javier Milei por la tragedia de las inundaciones que golpean a Bahía Blanca, dejando hasta el momento seis víctimas fatales. El piloto de Fórmula 1 reposteó un tuit de su ex entrenador y amigo, el bahiense Lucas Benamo, quien expresó con desesperación la necesidad de que el gobierno nacional se involucre en la emergencia. "Presidente @JMilei Bahía Blanca queda en Argentina! Es una tragedia lo que está pasando! Emergencia nacional urgente!! Hay muertos!!! Basta de guerras políticas y trabajen en conjunto con la provincia!! Hospitales devastados gente que perdió todo que esperan Carajo!!!!", manifestó Benamo en su cuenta de X, destacando la urgencia de la situación.

un tweet de alguien q es como mi hermano desesperado xq tiene a la familia en el segundo piso con toda la casa inundada en bahía, un montón de conocidos q están igual. lo subí por eso y x un montón de gente que perdió todo. no por los políticos!! no tengo ni idea de política !… — Franco Colapinto (@FranColapinto) March 7, 2025

A través de un nuevo mensaje, Colapinto explicó el contexto de su gesto y dejó en claro que su intención no tenía tintes políticos. "Un tweet de alguien que es como mi hermano desesperado porque tiene a la familia en el segundo piso con toda la casa inundada en Bahía, un montón de conocidos que están igual. Lo subí por eso y por un montón de gente que perdió todo. No por los políticos!! No tengo ni idea de política! Están todos locos en Twitter", aclaró el piloto, buscando despejar cualquier malentendido en medio del caos mediático generado.Este episodio revivió la polémica sobre la visita de Javier Milei a Bahía Blanca durante las inundaciones del año anterior, cuando el presidente, vestido con un uniforme militar, se limitó a declarar:. Un mensaje que resonó de manera muy negativa entre los habitantes de la ciudad, quienes esperaban un compromiso más firme por parte del gobierno nacional ante la tragedia que los azotaba.