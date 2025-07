Moreno Ocampo: La situación en Gaza es genocida, aunque aún no haya juicio

Luis Moreno Ocampo, reconocido por su actuación en el juicio a las Juntas Militares y por haber sido el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, afirmó que las condiciones impuestas por Israel en Gaza se encuadran en la definición jurídica de genocidio. En una entrevista con Radio Francia Internacional, aseguró que el uso del hambre como arma es una decisión política y constituye un crimen internacional.

Para el jurista argentino, el bloqueo alimentario deliberado contra la población civil es una herramienta militar y forma parte de un patrón que pone en peligro la vida de todo un pueblo. "Las garantías materiales de genocidio están presentes. Hay gente muriendo de hambre y no es una crisis humanitaria, es una decisión política", insistió.Moreno Ocampo también cuestionó la pasividad de las potencias globales. “Israel no puede actuar sin Estados Unidos; Estados Unidos no puede actuar sin China, Rusia, Europa, todo el mundo”, afirmó. Y concluyó con una crítica al orden internacional: "El sistema mundial es muy primitivo. No hay gobierno mundial, no hay policía mundial, lo único que tenemos es a un juez".