Furia light: en el LLA cuestionan a Cuneo Libarona por el video, pero no lo van a echar y protegen a Milei

El ministro de Justicia fue filmado ofreciendo favores a un exagente acusado de abuso. En Balcarce 50 niegan impactos sobre el Presidente y descartan su renuncia. Bullrich ya lo había denunciado.

En las imágenes, grabadas en Nueva York y viralizadas por C5N, se escucha a Cúneo Libarona ofrecer contactos con jueces y legisladores para “ayudar” a Ballard, cuya figura está manchada por denuncias judiciales. “Te podría conseguir reuniones”, dice el ministro, - de acuerdo a un artículo de dicho medio - que según el oficialismo no dejará el cargo pero se alejará de los medios por un tiempo.El momento no podría ser peor: en la interna libertaria ya suena el nombre del intendente Guillermo Montenegro como posible reemplazo para 2026, incluso para absorber el área de Seguridad si Bullrich se postula en la Ciudad. La ministra, en abril, había calificado a Ballard de “abusador” y aseguró que evitó que se reuniera con Milei.Cabe señalar que pese a las críticas de la oposición, que exige la renuncia del ministro, en Balcarce 50 minimizan el escándalo. “Es un problema de Cúneo, no de Milei”, repiten. Aun así, el episodio reaviva tensiones en el gabinete y expone las contradicciones internas del gobierno libertario frente a figuras de dudosa reputación internacional.