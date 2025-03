Nueva marcha de jubilados al Congreso: se esperan más de 2.000 policías, mientras adentro se debate el DNU de Milei por el FMI

El oficialismo buscará aprobareste miércoles en la Cámara de Diputados, mientras afuera del Congreso,a pesar de los incidentes que derivaron en la brutal represión de las fuerzas policiales.Se esperan más de 2.000 efectivos, entre los 900 policías de la Ciudad, los 720 policías federales y unos 400 miembros de Gendarmería Nacional y y Prefectura Naval que formarán parte del operativo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que no deja de justificar la represión del miércoles pasado con los barrabravas. se dispondrán este miércoles en el Congreso y sus alrededores, de cara al operativo de seguridad que se llevará a cabo durante la movilización de los jubilados.El Congreso y los alrededores estarán blindados, ya que permanecerán vallados a unos 100 metros a la redonda, por lo que no podrán circular los automóviles ni pasar las personas.Esta mañana las pantallas de las estaciones de trenes aparecieron con mensajes del Gobierno y la amenaza de represión: "Protesta no es violencia.". La imagen se viralizó por redes sociales y, además, consigna también sonó por los altoparlantes.Mientras que adentro del Congreso, nuevamente vallado, se realizará la sesión convocada para este miércoles a las 10 de la mañana. El oficialismo confía en que tendrá el quórum para blindar el DNU presidencial que autorizó el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMIPor el operativo y la avanzada de los efectivos policiales habrá cortes de tránsito:-Interrupción de tránsito desde las 9 horas-Perímetro afectado: Paraná Sáenz Peña Bartolomé Mitre Ayacucho Sarandí Adolfo Alsina