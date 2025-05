La Cámara de Casación ratificó la condena a Guillermo Moreno por manipular datos del INDEC

La Cámara Federal de Casación Penal condenó al candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Moreno a tres años de prisión en suspenso y a seis años sin poder ejercer cargos públicos, luego de analizar, en la última instancia antes de llegar a la Corte Suprema, la manipulación de datos dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante su puesto como Secretario de Comercio entre 2006 y 2007.El fallo fue adoptado por mayoría por la Sala II del tribunal, ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en septiembre pasado, y fue firmado por los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia.Moreno fue hallado culpable de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos, delitos que cometió, según el tribunal, al intentar influir indebidamente en el funcionamiento del INDEC, organismo que no estaba bajo su órbita. En el mismo proceso también fue condenada la exdirectora del área de Índices de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri, y fueron absueltas las exfuncionarias Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.“La prueba producida fue elocuente en cuanto mostró que Moreno actuaba con un marcado interés en cuestiones que eran inherentes al funcionamiento interno del INDEC, organismo que se encontraba fuera del ámbito de las Secretarías que él comandaba”, explicó la jueza Ledesma. El tribunal también resaltó que el exfuncionario exigía conocer la identidad de los informantes y las marcas relevadas, datos protegidos por el secreto estadístico.Durante el juicio, el fiscal Diego Luciani, junto a su colega José Ipohorski, había reclamado una pena más severa: cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, argumentando que Moreno no solo abusó de su autoridad, sino que también incurrió en violación de secretos, falsedad ideológica y destrucción de documentos públicos. No obstante, el tribunal optó por una pena menor, aunque todavía falta que la Corte Suprema revise el caso.La defensa de Moreno había solicitado su absolución, argumentando que no se había acreditado la violación del secreto estadístico y que la causa estaba prescripta. También señaló que los testimonios no indicaban órdenes directas por parte del exfuncionario.Por su parte, el juez Yacobucci subrayó que los actos de funcionarios públicos deben regirse por la transparencia y el respeto institucional. “La falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”, advirtió.FICHA LIMPIAEl miércoles 7 de mayo, se debatirá en el Senado el proyecto de ley de Ficha Limpia, el cual, busca impedir que personas con condenas por delitos graves puedan presentarse como candidatos a cargos públicos.En caso de aprobarse la ley, el titular de Principios y Valores no quedará excento de presentarse en las elecciones de octubre, en tanto, según explicó la diputada Silvia Lospennato, quien incentivó la normativa desde un principio, el plazo de aplicación venció el pasado 19 de abril, en tanto, toma vigencia antes del primer acto electoral. En dicha fecha, se publicaron los padrones provisorios. Por tanto, al margen de la condena y de la vigencia de la Ficha Limpia, Moreno podrá presentarse en las legislativas de este año.