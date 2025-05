El miércoles se define la sanción de la Ficha Limpia: los votos que faltan conseguir para asegurar la aprobación en el Senado

Tras aplazar su tratamiento en la Cámara de Senadores con motivo de la muerte del Papa Francisco, este miércoles se debatirá el proyecto de ley de Ficha Limpia, impulsado, principalmente, por la candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) Silvia Lospennato. El oficialismo se mostró confiado de que "ya no quedan dudas", alegando que "están los votos para aprobarla".Sin embargo, entre las distintas fuerzas quedó resonando el hecho de que se retrase la sesión, ante la hipótesis de posibles cambios en el dictamen, que lo envien de vuelta a la Cámara Baja del Congreso, luego de obtener media sanción el pasado 12 de febrero con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones.De cara a la sesión prevista para el miércoles 7 de mayo, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Senadores, Ezequiel Ataucha, reforzó el "compromiso" de su espacio para aprobar el proyecto. En esa línea, desde el entorno de Casa Rosada se cosechó mayor seguridad al trascender que "sólo un estúpido convocaría la sesión si no hay certeza de tener el número" de votos.Uno de los objetivos centrales de la propuesta, es impedir asu presentación como candidata a diputada nacional en las elecciones de octubre, aunque no bloquearía su postulación como diputada provincial en Buenos Aires, opción que su entorno ya considera viable.Existen interpretaciones legales divididas. Por un lado, se cree que podría apelar por la inconstitucionalidad o retroactividad de la norma, aunque reconocen que ese camino judicial es lento y con pocas garantías de éxito. En paralelo, Cristina podría optar por una estrategia más directa: ser candidata por la tercera sección electoral bonaerense, donde no rige la ley de Ficha Limpia, lo que le permitiría obtener fueros si resulta electa.Para que la Ficha Limpia se apruebe en la Cámara Alta esta semana, se necesitan recoger un mínimo de 37 votos a favor. En ese caso, el oficialismo depositó su confianza en el resto de los bloques locales y provinciales, en tanto, el libertarismo ocupa solamente seis bancas en la Legislación.En total, la oposición acumula 34 senadores que votarán en contra del proyecto. Ante ese panorama, queda saber cuál será la posición de los 38 legisladores restantes, que integran el radicalismo, el PRO, y partidos provinciales áfines a la administración del presidente, Javier Milei. Si bien, se espera que ese número respalde la sanción de la ley, fuentes cercanas al Gobierno no descartan otra postergación del tratamiento, puesto que desde el último aplazamiento, surgieron sospechas sobre pactos para frenarlo con motivo de "hacer tiempo" para reunir los votos suficientes.Entre los 13 legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), los de Por Santa Cruz y Unión Federal conducido por Carlos Espínola, posible candidato del oficialismo a la gobernación de Corrientes; pero también de los bloques de Francisco Paoltrani en Libertad Trabajo y Progreso; Lucila Crexell de Movimiento Popular Neuquino; Juan Carlos Romero de Cambio Federal; Elizabeth Terenzi de Despierta Chubut; y Beatríz Ávila de Partido por la Justicia Social; darían los números necesarios para la ley.Por otra parte, todavía quedan dudas sobre cómo votará el bloque Frente Renovador de la Concordia, una rama que se separó del peronismo provincial en Misiones, compuesto por Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Ambos, podrían definir la elección, aunque todavía no pronunciaron nada al respecto.