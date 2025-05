Diputados debaten este martes la reinstauración de las moratorias previsionales que vencieron en marzo

Este martes, se debatirá en la Cámara de Diputados los proyectos de ley que buscan reinstaurar las moratorias previsionales que perdieron vigencia en marzo, luego de vencer el régimen transformado en ley durante la gestión de Alberto Fernández. Se reunió un plenario de comisiones de Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para tratar la iniciativa, que tiene como principal objetivo extender la posibilidad de jubilarse a mayores que no reúnen los 30 años de aportes requeridos.La cita se estableció para las 13 en la Cámara Alta, y se prevé una última semana de diálogo para luego avanzar con la firma de los dictámenes el próximo 13 de mayo. En este sentido, los proyectos presentados por legisladores de los bloques Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Innovación Federal, se enfrentan a la negativa del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), aliados del oficialismo libertario en la Cámara Alta.En la agenda de la jornada no solo figuran posibles estrategias de inclusión para quienes quedaron por fuera del régimen de movilidad, sino que también, se impulsará la discusión sobre un posible aumento del bono complementario que permanece congelado en $70.000.La decisión de discutir el reestablecimiento del sistema de moratorias se da en el marco de la última actualización que incrementó los montos jubilatorios un 3,73% en línea con la inflación de marzo, pero que no alcanza a cubrir la baja en el poder de compra que se observa en el sector.De acuerdo con un informe realizado por Equilibra, la consultora liderada por Digo Bossio, ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),. La misma cifra arrojó el relevamiento de la consultora EcoGo, que agregó una caída real de 14,6% considerando el bono de refuerzo que otorga el Gobierno, argumentando que el factor clave en este fenómeno se debe a la congelación del extra en $70.000, desde marzo de 2024.En sintonía, según el economista especializado en temas fiscales Nadin Argañaraz, el ingreso real de un jubilado que percibe la mínima junto con el bono sufrió una caída del 5,4% en comparación con noviembre de 2023, y adhiere a que la baja se da por el hecho de que el bono mensual se mantuvo fijo en $70.000. El deterioro generado por la desvalorización del bono superó el incremento registrado en el haber jubilatorio.FUERA DEL SISTEMATras la reforma, se estima que en 2025 más de 243.000 personas, concretamente, 150.000 mujeres y 93.000 hombres que alcanzan la edad jubilatoria pero no lograron completar los 30 años de aportes exigidos por ley, se verán imposibilitadas de acceder a una jubilación.Ante esta situación, la única vía disponible hasta el momento, es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que equivale al 80% de la jubilación mínima y exige además demostrar situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las mujeres son las más afectadas por esta instancia, ya que implica extender cinco años más su vida laboral para recién entonces tener acceso a un ingreso menor.