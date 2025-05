Milei selló la ruptura con Villarruel por medio de un gesto público en el Tedeum del 25 de Mayo

#Gobierno | En su llegada a la Catedral Metropolitana, Javier Milei le esquivó el saludo a Jorge Macri e ignoró a Victoria Villarruel.pic.twitter.com/8yynXUOgQ1 — Política Argentina (@Pol_Arg) May 26, 2025

ROMA NO PAGA TRAIDORES https://t.co/t9m70dedEb — Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025

En el marco del Tedeum por el Día de la Patria, el presidenteformalizó en los hechos su distanciamiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel al negarle el saludo frente a cámaras y autoridades. La escena, ocurrida en la Catedral Metropolitana, dejó en claro que el vínculo entre ambos referentes de La Libertad Avanza (LLA), en pleno año electoral, está roto.El Presidente inauguró la jornada junto a su comitiva y, al ingresar, pasó de largo frente a la presidenta del Senado sin mirarla ni dedicarle un gesto. Por su parte, Villarruel esbozó una sonrisa incómoda e intentó mantener la compostura. Pasado el momento, siguió al mandatario hasta la sala donde el arzobispo de Buenos Aires pronunciaría unas palabras.Finalizado el acto, se le consultó a la vicepresidenta su opinión sobre el desplante de Milei. “No sé, hay que preguntárselo a él. Yo siempre saludo”. Minutos después, Villarruel publicó en sus redes: “¡¡Feliz Día de la Patria!! Hoy recordamos el día que quisimos ser Nación. ¡Que este 25 de mayo que nos une a todos los argentinos llene nuestros corazones y nos haga sentir hermanados por siempre! Todo por Argentina”.De la vereda de en frente, de nula diplomacia, Milei optó por exhibir y celebrar su actitud frente a la líder del Senado a través de su cuenta de X, donde posteó: “¡Roma no paga traidores!”.La tensión entre ambos no es nueva. Aunque en la campaña electoral la disputa se mantenía bajo reserva en 2023, las diferencias comenzaron a hacerse visibles y los gestos institucionales, que evidencian grandes distinciones ideológicas y discursivas entre ambos, resquebrajaron el vínculo político.Uno de los puntos de mayor exposición ocurrió el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En aquella ocasión, la transmisión oficial evitó enfocar el saludo entre ambos, y durante todo el discurso presidencial, la imagen de Villarruel permaneció cortada de cuadro. Días después, en el acto por Malvinas, la vicepresidenta no fue invitada a participar.Desde entonces, el vínculo entre el presidente y Villarruel se limitó a lo estrictamente institucional. En este marco, fuentes cercanas a Casa Rosada aseguran que uno de los pocos interlocutores entre la segunda mandataria y el Ejecutivo es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.