Kicillof apuntó contra el jefe de la Agencia de Discapacidad: Pocas veces se escuchó algo tan inhumano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó este sábado al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, durante el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, en La Plata.El mandatario bonaerense hizo referencia al testimonio de Marlene Spesso, madre de Ian Moche —un niño con autismo, activista e influencer—, quien reveló que Spagnuolo le dijo en una reunión: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”. También le cuestionó la exención de pagos de peaje y estacionamiento: “¿Por qué vos no pagás y yo sí?”.“Escuchaba ayer al responsable de ANDIS. Pocas veces se escuchó algo tan inhumano. Yo le voy a explicar por qué: porque este es un pueblo solidario”, manifestó.El último jueves se realizaron movilizaciones masivas, en las que se exigió declarar la emergencia en discapacidad.Además, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que “las personas con discapacidad no pueden esperar” y pidió priorizar el acceso a salud, educación y apoyos esenciales.El próximo miércoles se debate en Dputados la emergencia en discapacidad, El proyecto impulsado por Daniel Arroyo (UxP), contempla la actualización de retribuciones a prestadores, el pago de sueldos adeudados —que en talleres protegidos no se actualizan desde febrero de 2023— y una agilización del proceso de auditorías. En 14 meses, solo se aprobaron 586 pensiones de 500.000 solicitudes.La sesión convocada para el mediodía, también incluye en el temario los distintos proyectos vinculados al sector previsional como la renovación de la moratoria y el aumento del bono para jubilados y pensionados.Daniel Arroyo explico que la iniciativa plantea la emergencia sobre tres cuestiones centrales: “la primera, es la emergencia a lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad; la segunda, es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión, o ya la tienen; la tercera, refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo, y es el maltrato”.