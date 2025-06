Cecilia Moreau acusó a Milei de violencia simbólica contra Ian Moche: "Hay que ponerle un límite"

La diputada nacional del Unión por la Patria), Cecilia Moreau, apuntó contra el mandatario Javier Milei tras sus dichos sobre Ian Moche, un niño con autismo que lidera campañas por los derechos de las personas con discapacidad.“Lo de ayer fue el colmo”, dijo Moreau aludiendo al posteo en X de Milei contra el joven autista y su madre.El Presidente reposteó ayer en su cuenta de X una publicación que acusaba al chico de 12 años y perteneciente al espectro autista, de pertenecer a una “familia ultrakirchnerista”."Aparte de ser vulgar, es violento. Me genera gran angustia y preocupación, porque siempre en la Argentina la violencia verbal es la antesala de la violencia física, enfatizó la legisladora.La diputada consideró que el jefe de Estado “está cruzando todos los lugares posibles donde se construyó la convivencia pacífica” y advirtió que su estilo confrontativo puede desembocar en “una espiral de violencia colectiva”.“Tiene legitimidad porque ganó una elección, pero eso no le da derecho a pisotear los valores democráticos ni a atacar a los sectores más vulnerables. Nos está empujando a una sociedad crispada, dividida y en riesgo de entrar en un espiral de violencia colectiva”, alertó.Por último, señaló: “La situación del Garrahan debe servirnos para entender que luchar sirve y que, frente a cada ataque, hay que organizar una respuesta democrática y sólida. No podemos normalizar la crueldad ni el desfinanciamiento como parte del orden nuevo que pretende imponer Milei”,