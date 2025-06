Fernando Burlando justificó la suspensión del juicio por Maradona

El abogado Fernando Burlando explicó este sábado en La Noche de Mirtha por qué la reciente anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona podría ser una medida beneficiosa para evitar la impunidad.El letrado criticó la manipulación de pruebas revelada en un documental aún no estrenado. “Si esto no se detectaba, seguramente podía abrazar la impunidad a futuro, porque después de una sentencia, ver un documental de estas características, ningún tribunal superior —llámese Casación, Suprema Corte o Corte Suprema— hubiese permitido un fallo así", remarcó Burlando.En ese sentido, advirtió que el documental contiene elementos sensibles que podrían afectar la validez del juicio. “Se podría haber perdido la oportunidad de hacer justicia. Lo agarramos a tiempo”, enfatizó.Por otro lado, reveló que “Diego murió entre olor a orina y materia fecal” y señaló que el diez pasó sus últimos días “completamente abandonado y sin recibir cuidados médicos apropiados”.“Diego estaba abandonado, librado al azar. Su edema no explotó porque murió antes”, lamentó.También cuestionó la exposición mediática y los compromisos laborales que Maradona debió afrontar aún en medio de su evidente debilidad física. Según relató, Gianinna Maradona -una de las hijas del astro- le confesó que su padre no quería asistir a esos eventos. “Yanina lo quiso sacar y él tendió los brazos como si fuera un bebé. Él quería que se lo lleve”, aseguró.