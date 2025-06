Polémica por el supuesto despido de Tomás Díaz Cueto tras celebrar la condena a CFK con champagne

🛑 CONDENA CONFIRMADA PARA CFK



La Corte Suprema confirmó la condena por corrupción de la ex presidenta y así reaccionaron Tomás Díaz Cueto y otros en el programa Raro.

La inesperada desvinculación de Tomás Díaz Cueto de La Nación+ generó revuelo en el mundo periodístico. Su separación del canal coincidió con la viralización de un video en el que se lo ve festejando con champagne la condena aen el marco de la causa Vialidad, el mismo martes que se conoció el fallo, en el programa de streaming La Casa.Si bien algunos medios aseguran que fue despedido, no se oficializó ninguna explicación al respecto. “Yo nunca denuncié a nadie. Tengo otros trabajos. No denuncié a nadie. Me fui”, dijo en el stream mencionado el pasado jueves 12 de junio, en respuesta ante rumores de una presunta denuncia hacia la señal televisiva.En medios faranduleros, se hizo eco una versión que sugiere que el motivo fue ideológico. “Tomás siente que fue por algo ideológico. Lo venían felicitando por su trabajo, estaba con Horacio Cabak, estaba en la tele y en la radio, y hoy lo separaron”, indicaron allegados.Sin embargo, ese argumeto genera extrañeza, considerando que otros periodistas del canal, como Jonatan Viale o Eduardo Feinmann, también celebraron o se contentaron en vivo por el fallo sin consecuencias visibles.Díaz Cueto compartía el panel en varios programas de la señal y mantenía una línea editorial crítica al kirchnerismo, por lo que la decisión generó desconcierto. “En sus cuentas personales se mostraba abriendo un champagne por la detención de Cristina y le terminaron diciendo que su discurso es muy libertario, y que es muy peligroso", sostuvo el conductor Ángel de Brito en LAM, posterior a la noticia.El jueves por la mañana, en declaraciones con el programa de De Brito, el periodista expresó su desconcierto: “Fue un poco sorpresiva, y entiendo que es un proceso. No me lo esperaba, estaba muy contento haciendo mi laburo, y me llegó la sorpresa hoy. Me citaron para contarme esta situación a las 10am".También justificó el video apelando a que su familia "luchó mucho durante la gestión" de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. "La pasó siempre muy mal por cuestiones políticas y de laburo. Previo a ellos estuvimos bien, posterior a ellos estuvimos bien, y con ellos no", sostuvo. "El video lo hice porque estaba contento", asumió.