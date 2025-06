Tras los videos fake de Macri y Llaryora, buscan inhabilitar a candidatos que utilicen

El diputado cordobés Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que busca proteger la integridad de las elecciones frente al uso indebido de la inteligencia artificial (IA) en las campañas políticas. La iniciativa surge días después de que el titular del bloque de la UCR en la Cámara alta, Rodrigo De Loredo, publicara en sus redes sociales un video fake del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.El proyecto de Agost Carreño propone incorporar al Código Electoral Nacional una cláusula de inhabilitación que impida oficializar como precandidatos o candidatos a las personas que participen en maniobras de manipulación digital mediante IA, ya sea creando, difundiendo o financiando contenidos falsos que simulen expresiones o actos de terceros con fines electorales.La iniciativa del legislador de Encuentro Federal también establece un procedimiento sumarísimo para determinar responsabilidades en forma rápida durante el desarrollo de las campañas. "La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa al servicio del bien común, pero también puede convertirse en un arma de manipulación masiva cuando se la usa para fabricar discursos, imágenes o audios falsos que alteran la voluntad popular. No podemos permitir que las elecciones se definan por mentiras sintéticas viralizadas en redes sociales", afirmó Agost Carreño.Además del video de Llaryora que De Loredo publicó esta semana, entre los antecedentes que motivaron la propuesta se destacan casos recientes como la falsificación de un video del expresidente Mauricio Macri en plena campaña electoral porteña y el uso no autorizado de la voz del cantante “La Mona” Jiménez en jingles proselitistas generados con síntesis digital.La propuesta prevé que, si se confirma la responsabilidad de un candidato, no solo quedará inhabilitado para asumir el cargo, sino que la sanción se extenderá al resto de los integrantes de su lista. Además, otorga a la Cámara Nacional Electoral la facultad de reglamentar la norma, establecer estándares técnicos y actuar de oficio frente a posibles violaciones.“Esta ley no busca limitar la libertad de expresión ni el uso legítimo de nuevas tecnologías, sino garantizar que los ciudadanos puedan votar informados, sin ser engañados por estrategias digitales sofisticadas que distorsionan la realidad”, subrayó el diputado cordobés.