Los detalles de la reunión clave en Quilmes para afianzar la campaña de Fuerza Patria

En la Universidad Nacional de Quilmes, en el marco del Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad, los principales candidatos de Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral mantuvieron una reunión clave para reforzar la campaña de cara a las elecciones legislativas. La vicegobernadora Verónica Magario, el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, y los intendentes de Quilmes y Almirante Brown, respectivamente, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares fueron los protagonistas del encuentro que combinó la defensa de la educación pública con la planificación política.

Durante la jornada, se volvió a denunciar con fuerza el desfinanciamiento del sistema universitario que impulsa el gobierno de Javier Milei. “La universidad pública no se vende, se defiende”, fue una de las consignas que se escucharon con fuerza en el campus quilmeño, donde participaron estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas.Con cuestionamientos al gobierno de Milei, Mayra Mendoza ofició de anfitriona y remarcó que la educación pública está siendo atacada por un gobierno que no cree en el desarrollo nacional ni en la soberanía científica.La reunión entre los dirigentes no solo sirvió para mostrar unidad, sino también para coordinar recorridas, actividades territoriales y el despliegue comunicacional del tramo final de la campaña. El objetivo común es claro: consolidar a Fuerza Patria como la principal alternativa a la política de ajuste y exclusión que representa La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.