Crece el malestar económico: 6 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes

Pese a los discursos oficiales que celebran la baja de la inflación, la realidad cotidiana de la mayoría de los argentinos refleja una crisis que se profundiza. Según una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, el 63% afirma que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, mientras que un abrumador 65,1% señala que su situación económica personal se deterioró en los últimos seis meses.

La encuesta —realizada entre el 16 y 17 de julio con 1400 casos en todo el país— muestra además que el 54,2% de los consultados no logra cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma un dato alarmante: más de la mitad siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos debido a las políticas del gobierno de Javier Milei.Otro indicador clave que refleja la falta de alivio en los bolsillos es que apenas el 14,7% puede ahorrar algo a fin de mes. El resto gasta todo o, directamente, se endeuda. Esto pone en evidencia un presente marcado por la incertidumbre y el ajuste.Para los responsables del estudio, estos datos no solo son un reflejo económico, sino también una advertencia política: "Cuando la plata no alcanza, el humor social cambia, y con él también cambian el contexto y las condiciones de gobernabilidad", señalaron.