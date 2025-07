Tetaz criticó la estrategia electoral libertaria y pidió una diagonal de la sensatez en CABA

(R)El diputado nacional de la UCR Martín Tetaz volvió a tomar distancia del oficialismo y criticó duramente la estrategia de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “La estabilidad económica no debe depender del resultado electoral. En Chile, Uruguay o Brasil no importa si gana la izquierda o la derecha, la estabilidad no se toca”, planteó el diputado radical en una entrevista con DNEWS.(r)Tetaz, que finaliza su mandato en diciembre y se distanció de Martín Lousteau, anunció que trabaja en la creación de una alternativa política “democrática, republicana y liberal” que se ubique por fuera del kirchnerismo y el mileísmo. Definió esta nueva línea como “la diagonal de la sensatez” y anticipó que tendrá especial foco en la Ciudad de Buenos Aires.Tetaz advirtió además que la estrategia oficialista en la Ciudad terminaría favoreciendo al kirchnerismo, ya que con Patricia Bullrich como cabeza de lista, los libertarios podrían asegurarse dos bancas en el Senado, dejando la tercera para el espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner.