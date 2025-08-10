10.08.2025 / ELECCIONES 2025

Vidal cuestionó la alianza del macrismo con Milei pero no se va del PRO

La diputada nacional y ex orgullosamente gobernadora bonaerense decidió bajarse de la competencia electoral y cuestionó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza. Apuntó contra el estilo confrontativo de Javier Milei y marcó distancia de Mauricio y Jorge Macri.






María Eugenia Vidal confirmó que no competirá en las próximas elecciones y tomó posición contra el acuerdo sellado entre el PRO y La Libertad Avanza. La exgobernadora bonaerense sostuvo que la alianza es “mala para el PRO, para la gente y para el país” y adelantó que dejará su banca, quedando fuera de cualquier cargo relevante en los próximos comicios.

En declaraciones a *Clarín*, explicó que su decisión responde a una cuestión de coherencia: “Entre lo que sentía, pensaba y hacía no había diferencias”. Vidal ya había advertido a Mauricio y Jorge Macri que no sería candidata si se avanzaba con un entendimiento con el oficialismo libertario.

La exmandataria provincial criticó la “libertad de acción” definida por su partido, al considerar que un espacio político debe “tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. Aclaró que no abandonará el PRO ni se sumará a otra fuerza, pero insistió en que no comparte ni acompaña la estrategia de sus dirigentes.

Sobre la gestión nacional, reconoció a Javier Milei el “coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal” y la reducción de la inflación, pero cuestionó el “insulto y la agresión” como método comunicacional, además de la ausencia de un presupuesto aprobado en el Congreso y el uso recurrente del veto presidencial.

Vidal también se refirió al gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de seguir hablando de “la pesada herencia” seis años después de su salida de la Provincia. En relación a Cristina Fernández de Kirchner, fue tajante: “Es una política condenada por corrupción después de 15 años de investigación y de la intervención de 14 jueces. No tengo nada más para agregar”.

