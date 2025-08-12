Elecciones nacionales: quiénes son los primeros candidatos del peronismo para octubre

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó la lista del Frente Defendamos La Pampa, que estará encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la provincia, Abelardo Ferrán.
Hemos definido la lista de candidatos y candidatas de nuestro Frente para la Cámara de Diputados de la Nación. Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) August 11, 2025
Una lista que conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo.
Será encabezada por Abelardo Ferrán, pic.twitter.com/QvocOWvMPV
1
Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"
2
Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura
3
Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir
4
El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli