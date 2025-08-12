12.08.2025 / ECONOMÍA

Inflación: el precio del pollo aumentó un 4,4%, mientras que la carne subió un 1,4% en julio

En lo que va del año, el pollo acumula un incremento del 25,05% y, en la comparación interanual, la suba alcanza el 51,7%.


