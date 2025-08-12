12.08.2025 / Boletín Oficial

Quién es Cristian Martelletti, el nuevo médico de Milei

El Gobierno lo designó como nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial luego de aceptar la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia al cargo. Martelletti llegó en 2013 bajo la gestión de Cristina Kirchner.




El Gobierno designó a Cristian Luis Martelletti como nuevo Director de la Unidad Médica Presidencial, quien estará a cargo de la salud del presidente Javier Milei luego de aceptar la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia al cargo.

La designación fue anunciada mediante el Decreto 573/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con firma de Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y le otorga a Martelletti el rango y jerarquía de Subsecretario.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando llegó bajo la gestión de Cristina Kirchner. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y con subespecialización en cabeza y cuello.

Actualmente, ejerce como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita, puesto para el que fue designado a través de la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. También lidera el área quirúrgica del Hospital Posadas y posee amplia trayectoria en el sistema público de salud.

Además, coordina la red de cirugía en la provincia de Buenos Aires y en Chaco, y es docente en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

En cuanto a sus certificaciones, es miembro de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía de cabeza y cuello y de la International College of Surgeons, una organización dedicada a promover la excelencia de los cirujanos y especialistas quirúrgicos de todo el mundo.

Además, recibió el Premio José Yoel al mejor trabajo de Cirugía cabeza y cuello en tres oportunidades, 2011, 2012 y 2016.

