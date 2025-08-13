El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

El Gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación de controles de seguridad claves en la calidad de productos de consumo masivo y hay preocupación por los peligros en la salud. A partir de ahora se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial y dejará de ser obligatorio duplicar en el país los controles ya realizados en el exterior.La medida fue oficializada mediante la Resolución 313/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial que actualizó y simplificó las normas de seguridad de productos de consumo, eliminando trámites y reduciendo costos del proceso.Los productos comprendidos en la medida son encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera de fibras y de partículas y muebles fabricados con dichos tableros.Desde el Ejecutivo detallaron que “se incorpora la posibilidad de utilizar ensayos y certificados del exterior de organismos con probada competencia técnica”.De esta manera, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso que cualquier organismo técnico nacional o extranjero acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación o por otros organismos de acreditación homologados en acuerdos multilaterales podrán realizar informes de ensayo de productos o emitir certificados.En el texto oficial se explicó que se llevó adelante un análisis de la normativa vigente en el que se “ha evidenciado la existencia de procesos plausibles de ser simplificados y estándares de calidad que han quedado desactualizados respecto de aquellos que hoy se reconocen e implementan a nivel mundial”.Ante dicho escenario, se consideró que “en aras de la actualización de los estándares de calidad previstos para el mobiliario y de una gestión eficiente y de resultados que simplifique y agilice los procedimientos previstos para la comercialización de los productos enunciados, resulta imprescindible introducir reformas al régimen vigente y, en consecuencia, derogar las normas que en la actualidad lo rigen”.Hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones -entre ellas están las normas ISO, EN (Norma Europea) y ASTM, además de las normas IRAM y NM (Norma MERCOSUR), utilizadas en Argentina- y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos.Del mismo modo, precisaron que “estas modificaciones se alinean con los recientes cambios introducidos en las Normas y Procedimientos de Control Metrológico” y consideraron que “las actualizaciones permiten la certificación internacional del Organismo Internacional de Metrología Legal (OIML) para instrumentos de medición como balanzas, termómetros, medidores de agua, surtidores de nafta, entre otros, que minimizan en su totalidad los procedimientos de aprobación de modelo y agilizan las verificaciones iniciales mediante la aceptación de ensayos internacionales realizados por laboratorios que tengan acuerdo multilateral con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA)”.