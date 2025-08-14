14.08.2025 / DECLARACIONES

Milei salió a respaldar a Caputo pese a la suba de la inflación, tras darse a conocer los datos de Julio

El Gobierno celebró el dato de inflación de julio: 1,9% mensual y una núcleo de 1,5%, con felicitaciones cruzadas entre Milei, Caputo y Sturzenegger en sus cuentas de X.



A pesar de que la inflación volvió a subir por segundo mes consecutivo, la publicación del dato oficial de julio encendió la euforia en la cúpula económica del Gobierno. Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9% mientras que la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, se ubicó en 1,5%.

“¡La núcleo en 1,5%! Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos!”, festejó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Caputo, por su parte, destacó que la inflación mensual se mantuvo por debajo del 2% por tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde noviembre de 2017.

También subrayó la desaceleración interanual, que llegó al 36,6%, el registro más bajo desde diciembre de 2020. Además ponderó la caída de precios en indumentaria. “La inflación acumulada en los primeros 7 meses del año fue de 17,3%, la menor para este período desde 2020”, apuntó.

Otro que se sumó a la celebración fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro Luis Caputo y presidente Javier Milei”.

Lo más leído

1

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

2

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

3

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

4

Tras el ataque de Israel, exigen la detención de Benjamin Netanyahu en Argentina por crímenes de guerra y genocidio

5

Causa Vialidad: Cristina Kirchner pidió la suspensión del embargo de sus bienes ante el ultimatum de la Justicia

Más notas de este tema

Daniel Gollán, sobre el fentanilo contaminado: "Es el desastre sanitario más grande de la historia argentina"

14/08/2025 - DECLARACIONES

Daniel Gollán, sobre el fentanilo contaminado: "Es el desastre sanitario más grande de la historia argentina"

El Gobierno dejará de aplicar la vacuna de la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior

14/08/2025 - SALUD

El Gobierno dejará de aplicar la vacuna de la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior

Sergio Massa descartó ser candidato Fuerza Patria y enfatizó en la unidad para hacerle frente al Gobierno de Milei

14/08/2025 - ELECCIONES 2025

Sergio Massa descartó ser candidato Fuerza Patria y enfatizó en la unidad para hacerle frente al Gobierno de Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.