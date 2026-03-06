Mayra Mendoza participa en Brasil de un encuentro regional para impulsar obras hídricas al sur del conurbano

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial,, participó de un encuentro organizado por la Red Mercociudades y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Niteroi, Brasil, donde gestiona la obtención de fondos para destinar a obras hídricas necesarias en los arroyos San Francisco-Las Piedras, que involucra también a los municipios de Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda y Presidente Perón., sostuvo Mendoza, acompañada por el jefe de Gabinete de Quilmes, Joaquín Desmery.En este marco, la mandataria local explicó que en 2024 se aprobó en la Legislatura bonaerense la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco - Las Piedras, que está a cargo de proyectar las obras necesarias para llevar a cabo el Plan Hídrico Social y Ambiental de los citados cursos de agua.En esa línea, agregó: “Esta cuenca afecta directamente la vida de millones de personas, los que esperan las obras para vivir tranquilos y sin miedo a inundarse en cada lluvia. Nos llevó años desarrollar los estudios para encontrar una solución definitiva a los desbordes. Hoy conocemos las obras que se necesitan, y mientras la Nación nos da la espalda, nos toca luchar para lograr el financiamiento que las haga realidad”.“Si el Estado nacional toma la decisión de retirarse, los gobiernos subnacionales tenemos la responsabilidad política de buscar herramientas para seguir garantizando gestión. Por eso, agradecemos a CAF por impulsar transformaciones en los gobiernos locales”, concluyó.Además de disertar en la apertura, el pasado jueves Mendoza, en su rol de vicepresidencia de Gobernanza e Integración Cultural de Mercociudades, realizó una visita técnica a un espacio educativo de Niteroi, junto al Secretario de Educación local, Bira Marqués y, luego, mantuvo una reunión bilateral con el prefecto (intendente) de Niteroi, Rodrigo Neves, en la que se intercambiaron prácticas de gestión y se analizó la situación política de Argentina, donde los representantes locales brindaron su solidaridad respecto a la detención injusta de Cristina Kirchner. En este último encuentro también participaron Fernanda Sixel, candidata a diputada por Río de Janeiro y el procurador general de Niteroi, Técio Lins e Silva.En tanto, en la reunión general, se dio impulso a la campaña comunicacional de Mercociudades por DDHH, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina. Asimismo, se avanzó en la campaña internacional Cristina Libre y manifestó el interés de Quilmes en participar activamente en los encuentros y espacios de diálogo directo con organismos multilaterales y banca de desarrollo internacional en la búsqueda de financiamiento, que incluyó la invitación del Prefecto para participar en actividad sobre democracia y DDHH en Quilmes, entre otros temas.Para mañana, Mayra tiene prevista una reunión con integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) para intercambiar visiones sobre agenda y contexto regional, y fortalecer vínculos políticos bilaterales.El encuentro se organizó para analizar y explorar mecanismos innovadores de cooperación y financiamiento internacional para gobiernos locales, a través de la Secretaría Técnica Permanente, la Presidencia y Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de Mercociudades junto con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y su Red de BiodiverCiudades.Participan del mismo ocho ciudades de Brasil y seis de la región con interés en financiamiento y, además, la Dirección Ejecutiva de Mercociudades, para presentar y dialogar sobre los proyectos. En este sentido, durante la jornada de trabajo se analizó la propuesta de cooperación técnica entre Mercociudades y CAF, se recibió a expertos de C40 (Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades), y del ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad), ambas redes globales que conectan a miles de ciudades del mundo; y se visitaron obras estratégicas para el desarrollo urbano sustentable en la ciudad de Niteroi.Por el lado de Brasil, además de Niteroi, participan autoridades de las ciudades de Resende, Río de Janeiro, São Carlos, Belo Horizonte, Serra, Duque de Caxias y Camaragibe; mientras que de la región, se sumaron a Quilmes, Rosario y Esteban Echeverría (Argentina), Montevideo y Canelones (Uruguay), y Arraijan (Panamá).Estuvieron presentes en la actividad el presidente de Mercociudades y prefecto de Niteroi, Rodrigo Neves; el titular de la secretaría Técnica Permanente de Mercociudades, Jorge Rodríguez, y el de la Secretaría Ejecutiva, Felipe Peixoto, y el vicepresidente Corporativo de CAF, Christian Asinelli, entre otras autoridades de los organismos y ciudades participantes.