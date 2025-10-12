Facundo Manes: "Populistas de izquierda y derecha se pelean para la tribuna"

El diputado nacional Facundo Manes, candidato a senador por el nuevo espacio político Para Adelante, difundió un spot de campaña en el que lanzó duras críticas contra los principales referentes del oficialismo y la oposición. “Los populistas de izquierda y de derecha se pelean para la tribuna”, afirma el neurocientífico en el vídeo,“Hace 20 años que debaten entre ellos, que debaten entre los mismos. De repente, hoy no quieren debatir, por qué será. Bullrich y Recalde pactan para que no haya debate. ¿Por qué se esconden?”, cuestiona Manes.El spot también intercala imágenes del debate presidencial de 2023 entre Bullrich y Javier Milei, en el que el ahora presidente la trató de “montonera asesina”. Para Manes, ese tipo de enfrentamientos mediáticos ejemplifica cómo “se pelean para el público, pero viven de acuerdo en acuerdo”.“Viven de acuerdo en acuerdo y hoy pactan para no debatir. Pactan para que vos pienses que lo único que hay en el menú son ellos, el menú del fracaso argentino. Claro que uno se escandaliza cuando lo compara con cuántas escuelas y con cuántos sachés de leche se podrían pagar con ese dinero. Queremos debatir las ideas, no chicanas en redes sociales. Es lo que nos merecemos como sociedad. Vamos para Adelante”,.