El padre de Pablo Grillo aseguró que su evolución es muy buena

Fabián Grillo, el padre de Pablo, el fotógrafo que recibió un impacto de proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza en una de las habituales manifestaciones de los miércoles, destacó que la evolución de su hijo “es muy buena” y detalló que, de a poco, “está jugando a la pelota y al truco con sus amigos”. También reveló que “está empezando a comer con la boca, dejando la sonda de lado".Adermás, Fabián Grillo cruzó a a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El nivel de impunidad que maneja es increíble. El prontuario de ella es terrible, estuvo en muchos lugares y siempre el resultado que dejó fue daño", manifestó en declaraciones radiales.Esta semana, la Justicia Federal decidió procesar sin prisión preventiva al gendarme Guerrero, acusado de disparar el cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza de Pablo durante la Marcha de los Jubilados, el pasado 12 de marzo, en las inmediaciones del Congreso.En la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, la jueza María Servini entiende que Guerrero cometió los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravados por ser miembro de una fuerza de seguridad. También sostiene que además del disparo contra Pablo, el gendarme tiró otras cinco veces de manera prohibida, poniendo en riesgo a otras personas que estaban en la protesta.El reportero gráfico sufrió una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”, lesiones que demandaron múltiples cirugías y que lo obligaron a permanecer internado durante varios meses.