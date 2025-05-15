Mayra Mendoza: "Lo único que recibe nuestra población de Milei son agravios, crueldad y represión a jubilados"

En el acto de inauguración de la Alcaidía Departamental de Quilmes y acompañada por el gobernador de la provinciade Buenos Aires, Axel Kicillof, la intendenta local y candidata a diputada bonaerense Mayra Mendoza destacó la inversión en seguridad y prevención del delito por parte del gobierno provincial y diferenció esa actitud de la administración nacional de Javier Milei, quien sacó a las Fuerzas Federal del conurbano y sólo lleva "agravios, crueldad y represión a jubilados".“Es un día de celebración por los resultados. Esta Alcaidía Departamental de Quilmes, tan esperada, tan necesaria, es producto del resultado del trabajo mancomunado entre la Provincia de Buenos Aires, sus ministerios, el Municipio de Quilmes, y atendiendo una situación que durante muchos años, y el paso de muchas gestiones, no se había tomado en cuenta la necesidad de poder contar con estos espacios”, afirmó la jefa comunal.Mendoza puso en valor que la nueva edificación "va a poder alojar 312 personas detenidas" y destacó la importancia de ello para la población en el marco de que "aquellas personas que hoy están detenidas en las comisarías que están cercanas a nuestros barrios, van a estar alojadas aquí".“Y esos efectivos policiales que hoy están en las comisarías, van a poder estar complementando el patrullaje y la prevención del delito que necesitamos en nuestros barrios. Así que es muy importante esta obra, tiene que ver con algo concreto, con algo que se puede ver aquí en este barrio de La Ribera de Quilmes, una obra que además va a traer una mejora de infraestructura para toda la zona”, sostuvo.En igual sentido, Mayra recordó trabajos en Quilmes bajo su gestión, como el Complejo Socio Ambiental Eco Parque Quilmes, además de obras de pavimentación yobra hidráulica, y destacó a la secretaria de Obras Públicas local y candidata concejal Cecilia Soler.“Porque si esperamos del gobierno nacional, por supuesto que no vamos a poder recibir absolutamente nada. Lo único que recibe nuestra población del gobierno de Javier Milei son agravios, ofensas, crueldad, represión a los jubilados", aseguró respecto de la ausencia de recursos por parte del Gobierno nacional.Y sentenció: "Y en el sentido que hoy nos convoca en materia de seguridad, de prevención del delito, de justicia, el gobierno de Javier Milei y los vecinos, por ejemplo, de Bernal Centro, lo saben, nos ha sacado los efectivos policiales, los efectivos de seguridad que pertenecían a las Fuerzas Federales y cuidaban una zona tan importante como todos y cada uno de los barrios”.“Cuando los escuchamos en los canales de televisión o en un streaming haciéndose los graciosos, la verdad que cuidar, proteger la vida de nuestros habitantes, no es un tema de humor ni es un tema que se puede tomar así de manera liviana, es serio. Es un tema que amerita mucha responsabilidad. Entonces, estas son las obras que hacen falta, la inversión que se necesita en materia de prevención del delito y de seguridad”, añadió.Y finalizó: “No necesitamos más violencia por parte de las autoridades, o tuits vacíos de contenido. Necesitamos inversión para más seguridad y para prevención del delito en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que muy agradecida, Gobernador, Ministros, como Intendenta, de poder contar con este espacio que va a optimizar y a ser parte de una etapa de mejora integral de lo que necesitamos en Quilmes y en nuestra jurisdicción, Varela y Berazategui”.