"Manuel Adorni es un corrupto": ex diputada de LLA denunció que tiene gastos de tarjetas de crédito por casi $30.000.000

La legisladora nacional Marcela Pagano desató un nuevo escándalo político al apuntar directamente contra Manuel Adorni. En unas recientes declaraciones radiales, la diputada del espacio Coherencia acusó al funcionario de enriquecimiento ilícito tras filtrar los consumos millonarios de sus tarjetas de crédito, los cuales no coinciden con sus ingresos oficiales.La ex integrante de La Libertad Avanza confesó que tiene en su poder los resúmenes bancarios del jefe de Gabinete y detalló las cifras de la polémica. "Entre diciembre y enero, gastó con su tarjeta de crédito 30 millones de pesos, cuando registra un ingreso bastante menor", disparó Pagano en la entrevista.Según los datos aportados por la diputada, el ingreso declarado del funcionario en ese bimestre fue de 10 millones de pesos, apenas un tercio de lo que consumió en el mismo periodo. Además, solicitó que se investiguen a fondo los movimientos financieros de su pareja: "La mujer gastó en el bimestre de diciembre y enero 28 millones de pesos. No constan ingresos en ARCA".El escándalo denunciado no se limita a los consumos con plásticos. Pagano también se refirió al polémico vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó hacia Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, cuyo costo estimó entre 10.000 y 12.000 dólares. "No lo puede explicar. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él... no pueden justificarlo", sentenció sobre las versiones cruzadas con el amigo que lo acompañó.Sobre el final de sus declaraciones radiales, la legisladora cargó duramente contra el espacio político que lidera Javier Milei, asegurando que terminaron estafando a su electorado. "Los que se la roban, los que ahora viajan en avión privado. Los castas son ellos, los que hablan de costo marginal de un vuelo", concluyó de forma tajante.