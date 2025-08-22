22.08.2025 / DECLARACIONES

Javier Milei furioso con la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

Tras la aprobación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo a varios proyectos del Gobierno, el Presidente expresó su enojo y deseó que "en octubre esto se termine".



El presidente Javier Milei criticó a los senadores luego de rechazaran por amplia mayoría cinco decretos que desregulaban organismos estatales y aprobaran la ley de financiamiento del sistema universitario y sostuvo que destruyen el programa económico.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado dejó en claro su repudio a las sanciones de este jueves en la Cámara alta. "El cinismo del Senado", apuntó en su mensaje. "El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez, como han hecho a lo largo de todo el año", denunció haciendo mención a la nueva paritaria que firmó en las últimas horas el Senado.

De esta manera, los trabajadores del Congreso y los legisladores pasarán a cobrar más de $10,2 millones en bruto desde noviembre próximo, según estimaciones. Entonces señaló que así están "escupiendo en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante", insistiendo en su discurso del "sacrificio" que necesita el país. Por último, se refirió a las próximas elecciones legislativas en las que deseó que haya un cambio. "Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar", expresó.

