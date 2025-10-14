14.10.2025 / Política

Cristina Kirchner se reunió con el titular de ATE para debatir sobre la nueva estatalidad

La reunión se llevó a cabo en San José 1111, domicilio en el cual la exmandataria cumple su arresto con prisión domiciliaria. En encuentro se dio en la antesala de la jornada de debate “El Estado que viene para reconstruir la Patria”, organizada por el sindicato.




Cristina Fernández de Kirchner se reunión con el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, donde debatieron sobre “la nueva estatalidad” .

La reunión se llevó a cabo en San José 1111, domicilio en el cual la exmandataria cumple su arresto con prisión domiciliaria. En encuentro se dio en la antesala de la jornada de debate “El Estado que viene para reconstruir la Patria”, organizada por el sindicato.

“La reunión con Cristina duró más de una hora y cobra fuerza el Encuentro Federal de Estatales que hemos convocado desde el sindicato. Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad, una propuesta que inmediatamente tuvo alto impacto y nosotros decidimos recoger el guante”, indicó Aguiar respecto al encuentro.

En ese sentido indicó: “Desde ATE decidimos aceptar ese desafío y además ratificar que los trabajadores debemos estar en el centro de esa discusión. Ese debate no lo delegamos. Asumimos la conducción convencidos que no llegamos para administrar, sino para transformar uno de los sindicatos más grandes, antiguos y prestigiosos de la República Argentina”.

“El debate está abierto, requiere amplitud y sentido estratégico. Los trabajadores queremos estar sentados en la mesa de discusión, sabemos que es muy alta la responsabilidad que tenemos”, acotó.

“Durante el encuentro surgió como preocupación el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como son los asalariados formales pobres y el pluriempleo. Hemos coincidido en que la estrategia defensiva no alcanza y que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la nación una vez que este Gobierno concluya. La gestión que lo suceda estará fuertemente condicionada. También acordamos que tenemos que desandar años de estigmatización sobre el empleo público. En el tiempo que viene, el Estado tiene que recuperar cercanía”, agregó el dirigente de ATE Nacional.

Respecto a la situación judicial de la titular del Partido Justicialista, Aguiar expresó: “Volvimos a manifestar nuestra solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad”.

El referente estatal también aseguró: “La vimos muy bien, muy comprometida y sintiendo como propios todos los padecimientos del pueblo”.

