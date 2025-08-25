25.08.2025 / INFORMES

La confianza en el Gobierno cayó en agosto antes del estallido del escándalo de las coimas

El retroceso alcanzó a todos los componentes del índice: la honestidad de los funcionarios cayó casi un 10%, la capacidad para resolver problemas más de un 14%, la eficiencia en el gasto público un 13%, la evaluación general del gobierno casi un 13% y la preocupación por el interés general se desplomó más de un 18%.



El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto se ubicó en 2,12 puntos, lo que representó una fuerte caída del 13,6% respecto de julio. Es el nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia y marca un quiebre en la relativa estabilidad de los últimos meses.

El dato cobra mayor relevancia porque la medición se realizó entre el 1 y el 14 de agosto, antes de que estallara el escándalo de las coimas que involucra a la Droguería Suizo Argentina y que salpica a varias áreas del oficialismo. Todo indica que la crisis política impactará de lleno en los próximos registros de confianza.

En la comparación interanual, la confianza en el gobierno cayó un 16,5%. El valor actual se ubica por debajo del que mostraba la gestión de Mauricio Macri en igual mes de 2017, aunque aún por encima del que exhibía el gobierno de Alberto Fernández en agosto de 2021.

ICG_DiTella_Agosto2025 (1) by Walter Gustavo Sosa



Con un promedio de 2,48 puntos en los primeros 20 meses de gestión, Milei enfrenta un desgaste que lo pone en línea con experiencias previas. El descenso de agosto muestra que la desconfianza social ya se venía profundizando antes del impacto de las denuncias por corrupción que hoy sacuden a la Casa Rosada.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

3

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

Más notas de este tema

Orgullo: Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y cuestionó la catástrofe social de Milei

25/08/2025 - EDUCACIÓN

Orgullo: Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y cuestionó la catástrofe social de Milei

El estado de la ANDIS: trabajadores con discapacidad denuncian sobrecarga, cierres y abandono

25/08/2025 - DISCAPACIDAD

El estado de la ANDIS: trabajadores con discapacidad denuncian sobrecarga, cierres y abandono

La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

25/08/2025 - DIPUTADOS

La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.