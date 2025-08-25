La confianza en el Gobierno cayó en agosto antes del estallido del escándalo de las coimas

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto se ubicó en 2,12 puntos, lo que representó una fuerte caída del 13,6% respecto de julio. Es el nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la presidencia y marca un quiebre en la relativa estabilidad de los últimos meses.

En la comparación interanual, la confianza en el gobierno cayó un 16,5%. El valor actual se ubica por debajo del que mostraba la gestión de Mauricio Macri en igual mes de 2017, aunque aún por encima del que exhibía el gobierno de Alberto Fernández en agosto de 2021.Con un promedio de 2,48 puntos en los primeros 20 meses de gestión, Milei enfrenta un desgaste que lo pone en línea con experiencias previas. El descenso de agosto muestra que la desconfianza social ya se venía profundizando antes del impacto de las denuncias por corrupción que hoy sacuden a la Casa Rosada.