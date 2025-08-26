Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

El festival será bajo la consigna “Cristina Libre” y es el segundo desde que la ex mandataria cumple su condena a seis años en prisión domiciliaria.“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, indicaron de la organización.Tal como sucedió el 20 de junio, este nuevo evento se realizará en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita, pero en las inmediaciones de la Plaza de la Usina; a partir de las 14hs., la gente podrá concurrir y ver bandas en vivo, feria, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas gráficas y diversas perfomances.