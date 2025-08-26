26.08.2025 / CABA

Realizarán un nuevo festival en La Boca para exigir Cristina Libre

La convocatoria se instala en la agenda barrial y porteña con el objetivo de expresar respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y recuperar la calle desde una mística popular. Referentes del espacio señalaron que la apuesta combina cultura y política para “poner el cuerpo” en un contexto de fuerte discusión pública.







El colectivo “Argentina con Cristina” realizará un nuevo festival “por la libertad y la democracia” en apoyo a la ex presidenta de la Nación y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner. Será el próximo 31 de agosto en el barrio porteño de La Boca.

El festival será bajo la consigna “Cristina Libre” y es el segundo desde que la ex mandataria cumple su condena a seis años en prisión domiciliaria.


“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, indicaron de la organización.

Tal como sucedió el 20 de junio, este nuevo evento se realizará en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita, pero en las inmediaciones de la Plaza de la Usina; a partir de las 14hs., la gente podrá concurrir y ver bandas en vivo, feria, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas gráficas y diversas perfomances.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

Más notas de este tema

Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem

26/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Una encuesta aseguró que el 95% conoce el caso de coimas y 6 de cada 10 señalan a Karina y a los Menem

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

26/08/2025 - COIMAS EN DISCAPACIDAD

Hasta Jaldo empieza a soltarles la mano: Si hay culpables, que caiga el peso de la ley, dijo sobre el escándalo de Andis

Caputo indicó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero admitió que "podría impactar en la actividad"

26/08/2025 - ECONOMÍA

Caputo indicó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero admitió que "podría impactar en la actividad"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.