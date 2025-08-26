26.08.2025 / PROVOCADOR

Coimas en LLA: tras una semana de silencio, Milei compartió el comunicado de Suizo Argentino en el que defiende su transparencia

Desde el martes pasado, ni el presidente Javier Milei ni su hermana Karina se pronunciaron públicamente sobre el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ni en redes ni en sus actos de campaña. Sin embargo, este lunes Milei optó por difundir el mensaje oficial de la empresa implicada.




A pesar de no haberse pronunciado públicamente sobre el tema, ni siquiera con ánimos de desmentir, como tampoco lo ha hecho su hermana Karina, una de las principales involucradas, el presidente Javier Milei compartió por redes el comunicado de Suizo Argentina, la droguería señalada en el “Caso Andis”. La empresa asegura que “la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor”.

En su mensaje, Suizo Argentina insistió con la "transparencia" como principal valor y que, históricamente, desarrolló sus actividades "de forma íntegra, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética”.

Asimismo, la compañía remarcó que mientras uno de los accionistas y propietarios, Jonathan Kovalivker, permanece prófugo, "Suizo Argentina, continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación". Sin embargo, el reposteo de Milei en Instagram no fue acompañado por ninguna defensa ni valoración propia. 
El mensaje oficial fue publicado una semana después de que estallara el escándalo que tiene como núcleo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por haber trascendido audios en donde se escucha hablar a su extitular Diego Spagnuolo sobre un 3% de dinero que habría terminado en manos de la secretaria de la Presidencia. Pese a ello, tanto Karina como el mandatario encabezaron un acto de campaña en Junín, pero eludieron cualquier referencia sobre escándalo.

Desde ahí, no solo no mencionó el caso directamente, sino que lanzó una insólita frase contra el kirchnerismo, que terminó rebotando negativamente hacia La Libertad Avanza. "Les estamos afanando los choreos", ironizó. La expresión fue tomada como error, aunque algunos sostienen que se trató de una provocación. 


 

