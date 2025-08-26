26.08.2025 / INVESTIGACIÓN

Coimas en ANDIS: la fiscalía indagará la copia del celular de Spagnuolo para adjudicar responsabilidades

Peritos ingresaron al celular del ex titular de la Agencia de Discapacidad y realizaron una copia forense que enviarán a la fiscalía federal. Pese a no haber trascendido información oficial, ya circulan hipótesis sobre supuestas eliminaciones de chats que involucrarían a Karina Milei.




Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) pudieron acceder al dispositivo obtenido por la Policía durante uno de los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. Según se conoció, ya realizaron una copia de seguridad que pasará a manos del fiscal Franco Picardi. 

A partir del material digital, la fiscalía iniciará un análisis minucioso de los datos, buscando comunicaciones, archivos y documentos que puedan corroborar o descartar la existencia de coimas a funcionarios de alto rango. En los audios filtrados, Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde el área mencionada, adelantaron que este peritaje será clave para determinar responsabilidades y avanzar en la causa.

“Spagnuolo, de acuerdo a la información que hay en sede judicial borró muchos archivos de su teléfono celular, muchos diálogos, precisamente los diálogos más calientes con Javier Milei y Karina Milei", informó Marcelo Bonelli en Radio Mitre esta mañana. “De acuerdo a una evaluación que se hace, han detectado que hay borratina para tratar de no comprometer”, añadió, aunque al momento, no se conoció información oficial al respecto.

En los audios difundidos, Spagnuolo narraba episodios sobre presuntas irregularidades en la agencia y mencionaba el reparto de porcentajes de supuestas coimas: “El tema seguramente es que a Karina (Milei) le debe llegar el 3 o el 4%. Yo calculo que le debe llegar el 3% a Karina", se oye decir al exfuncionario y abogado del Presidente. 

Ese último, denotó la existencia de maniobras de terceros dentro de la Agencia a su cargo en ese momento: “Esta gente está choreando de una manera. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Y Lule no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores les van a pedir guita”, denunció Spagnuolo. 


