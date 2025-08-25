26.08.2025 / ESCÁNDALO EN LLA

La parodia viral estilo Dragon Ball expuso el escándalo de las coimas que salpica a los Milei

Un reel con estética de Dragon Ball encendió las redes al satirizar el entramado de presuntas coimas que golpea a la ANDIS y salpica a la cúpula libertaria. Con guiños al animé creado por Akira Toriyama y al humor político, el video circuló masivamente en medio del deterioro social y la indignación por los audios filtrados.




La pieza animada, publicada en la cuenta de Instagram @ojo.con.el.peblo, cruzó el universo de Gokú con la crisis política que afecta actualmente al gobierno nacional: efectos de combate, sobreimpresos y un montaje vertiginoso para narrar el “arco” de la corrupción que atraviesa a los Milei, Lule Menem y ex funcionario Diego Spagnuolo. La descripción adelanta el remate —“Gokú cuenta su versión al final del video”— y advierte que "cualquier parecido con Argentina no es simple coincidencia”.


En clave de sátira, la parodia ordenó a los protagonistas como si fueran villanos y héroes de saga: el equipo presidencial bajo fuego por retornos y favoritismos, y un pueblo que resiste.  El contexto no fue menor: la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, con detenciones, allanamientos y menciones directas a Karina Milei y “Lule” Menem, empujó el termómetro del malestar. En ese clima, la parodia operó como radiografía colectiva de un Gobierno que prometió transparencia y ajuste “contra la casta” pero terminó rodeado de sospechas y contradicciones.

Con ritmo de meme e imagenes creadas con IA, el video instaló una idea potente: frente a la impunidad, el pueblo se organiza, se ríe y señala. Y cuando la risa duele, la política toma nota. Mirá el video.


Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

Más notas de este tema

Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir el 10% no era delito, reveló un militante libertario en Misiones

25/08/2025 - ESCÁNDALO EN DISCAPACIDAD

Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir el 10% no era delito, reveló un militante libertario en Misiones

Lourdes Arrieta denunció que hay más posibles casos de corrupción en el Gobierno: "Milei está manchado"

25/08/2025 - CORRUPCIÓN LIBERTARIA

Lourdes Arrieta denunció que hay más posibles casos de corrupción en el Gobierno: "Milei está manchado"

Aún sin citar a ningún involucrado en el escándalo por coimas, la Justicia indagará al jefe de seguridad de Nordelta por presunto encubrimiento

25/08/2025 - FUGA

Aún sin citar a ningún involucrado en el escándalo por coimas, la Justicia indagará al jefe de seguridad de Nordelta por presunto encubrimiento

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.