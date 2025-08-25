La parodia viral estilo Dragon Ball expuso el escándalo de las coimas que salpica a los Milei

La pieza animada, publicada en la cuenta de Instagram @ojo.con.el.peblo, cruzó el universo de Gokú con la crisis política que afecta actualmente al gobierno nacional: efectos de combate, sobreimpresos y un montaje vertiginoso para narrar el “arco” de la corrupción que atraviesa a los Milei, Lule Menem y ex funcionario Diego Spagnuolo. La descripción adelanta el remate —“Gokú cuenta su versión al final del video”— y advierte que "cualquier parecido con Argentina no es simple coincidencia”.

En clave de sátira, la parodia ordenó a los protagonistas como si fueran villanos y héroes de saga: el equipo presidencial bajo fuego por retornos y favoritismos, y un pueblo que resiste. El contexto no fue menor: la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, con detenciones, allanamientos y menciones directas a Karina Milei y “Lule” Menem, empujó el termómetro del malestar. En ese clima, la parodia operó como radiografía colectiva de un Gobierno que prometió transparencia y ajuste “contra la casta” pero terminó rodeado de sospechas y contradicciones.Con ritmo de meme e imagenes creadas con IA, el video instaló una idea potente: frente a la impunidad, el pueblo se organiza, se ríe y señala. Y cuando la risa duele, la política toma nota. Mirá el video.