El Gobierno oficializó el nuevo bono de $70 mil para jubilados en septiembre, cifra congelada desde 2023

El Gobierno oficializó este jueves el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en septiembre, y que ya lleva más de un año sin aumentos por parte del Ejecutivo.La medida se implementó a través del Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más.Para aquellos perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, el bono será de $70.000. En el caso de quienes superen ese umbral, el monto será el necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.Con el incremento, la jubilación mínima se ubica en $320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $256.221,74, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $224.221,74. Estos valores fueron establecidos en el Decreto 274/24.El Gobierno además ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, pero con un esquema diferenciado. Los haberes más bajos seguirán percibiendo el refuerzo completo, mientras que otros grupos lo cobrarán de manera proporcional, hasta alcanzar un tope definido.El bono se acreditará de la siguiente manera:- Jubilados y pensionados con haberes de hasta $320.277,17 reciben el refuerzo completo de $70.000.- Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un bono parcial hasta completar un total de $390.277,17.- Los jubilados que superen los $390.277,17 no accederán al beneficio adicional.El pago del refuerzo será automático, junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales. El cronograma de pagos se mantiene bajo la modalidad habitual, organizado por terminación de DNI.